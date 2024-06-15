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رئيس «جهاز أكتوبر»: تجهيز 4.2 مليون متر مسطح أخضر استعدادا لعيد الأضحى

كتب:

أيمن حمزة
01:13 م | السبت 15 يونيو 2024
إحدى الحدائق بأكتوبر

إحدى الحدائق بأكتوبر

أعلن المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، رفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى رفع كفاءة جميع المسطحات الخضراء بالمدينة والبالغ مساحتها حاليًا أكثر من 4.2 مليون متر مسطح، باعتبارها متنفسًا للمواطنين خلال الإجازة.

عمل الصيانات اللازمة بالشبكات

وأضاف أنه جرى رفع المخلفات الخاصة بجميع أعمال النظافة وعمل الصيانات اللازمة بالشبكات ومحطات المياه والصرف الصحي بالمدينة، وكذلك مراجعة الإنارة العمومية وتجهيز الساحات المعتمدة والمجاورة للمساجد لصلاة العيد.

تشكيل غرف عمليات

وأعلن تشكيل غرف عمليات من المختصين بالجهاز للعمل على مدار الساعة لمواجهة أي طوارئ خاصة بشبكات المرافق والمحطات والروافع، ومتابعة أي إشغالات أو مخالفات خلال إجازة العيد، ليكون الشعار الرئيسي لأسبوع العيد هو راحة المواطن من جميع النواحي.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.