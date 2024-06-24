رئيس جهاز «الصالحية»: تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحسين الخدمات في المدينة

واصلت أجهزة تنمية مدن «الشروق، والصالحية الجديدة، والشيخ زايد، والعبور، و15 مايو»، العمل في مشروعات رفع الكفاءة والصيانة والتطوير للطرق والمرافق والحدائق العامة والمسطحات الخضراء بعدة مناطق.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: «تفقد رؤساء الأجهزة مواقع العمل بالمشروعات لتذليل أي عقبات وتكثيف الأعمال، لضمان تقديم أفضل الخدمات للسكان»، مشيرا إلى أن هناك تكليفات واضحة بأهمية الزيارات الميدانية لمختلف المشروعات.

وزير الإسكان يشدد على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسئولو الجهاز، كمبوند دار مصر، ومنطقة الإسكان العائلي، والمحاور والطرق الداخلية وكذا الحدائق العامة، لتفقد حالتها.

وتابع رئيس الجهاز، أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات وصيانة المتنزهات ورعاية المزروعات والتعامل مع المخالفات، مؤكداً ضرورة تكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء لرفع كفائتها، وإزالة الزراعات العشوائية من المسطحات.

كما تفقد المهندس محمد السيد عبدالمقصود الأعمال الجارية لرفع كفاءة المزروعات وإعادة الشيء لأصله في الأرصفة والجُزر بالمحور الغربي، موضحاً أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة الجهاز لصيانة المحاور في المدينة والحفاظ عليها وإظهارها بالصورة الحضارية.

وقال رئيس الجهاز إنه يجري حالياً تدعيم حدود المسطحات الخضراء بزراعة شتلات الزهور ضمن أعمال التجميل، مع توجيه حملات رعاية مكثفة لجميع الزراعات. وأضاف أن الأعمال تشمل أيضاً صيانة البلاط الموجود بفتحات الرجوع وأرصفة المشاة، وقد تم التوجيه بسرعة الانتهاء من استكمال الأعمال في باقي المحاور.

وتابع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أعمال تشغيل وصيانة خطي الطرد من محطة المعالجة في إطار تحسين البنية التحتية للمدينة وضمان كفاءة نظم الصرف الصحي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالصيانة المستمرة في أسرع وقت ممكن لضمان عدم تأثر السكان بالخدمات الأساسية.

رئيس جهاز الصالحية: خطة شاملة لتطوير المدينة

وتفقد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق بالمدينة، تضمنت الإطلاع على مراحل التنفيذ المختلفة للمشروع، والتأكد من الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، مؤكداً أن الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،

كما تفقد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة الحالة العامة بالحي الثالث المجاورة 3 وحي الدبلوماسيين، والمحاور والطرق الداخلية وكذا الحدائق العامة.

رؤساء أجهزة المدن الجديدة

كما تفقد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، ومسؤولو الجهاز، الحالة العامة بالحي السابع. تابع رئيس الجهاز في جولته أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات ورعاية المزروعات والتعامل مع المخالفات، مؤكداً على تكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء لرفع كفاءتها، وإعادة الشيء لأصله في بعض القطاعات بالطرق والمشايات داخل الحدائق، وإزالة الزراعات العشوائية من المسطحات.

وتفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بأحياء المدينة المختلفة، يرافقه المهندس علاء حماد، نائب رئيس الجهاز، ومسؤولو الجهاز.

استهل رئيس الجهاز الجولة بتفقد تنفيذ أعمال مشروع رفع كفاءة وتطوير الطرق والأرصفة بالمنطقة الصناعية الأولى وامتدادها الشمالي والغربي، ومتابعة أعمال الطبقة الإسفلتية بشارع 200 بالتقاطع مع شارع 400.

كما تفقد المهندس أحمد رشاد أعمال الطبقة الإسفلتية بالحي الثالث، وكذلك استكمال أعمال إعادة الشيء لأصله لمسارات الغاز الطبيعي وقطوعات المرافق بالإسكان العائلي 3 بالحي الثالث.

واختتم رئيس الجهاز جولته بتفقد أعمال صيانة الطرق وإعادة الشيء لأصله «أسفلت» لمسارات الغاز الطبيعي بشارع محمد القصبجي بلوك رقم 18039 بالحي التاسع.

وفي سياق متصل، وجه المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بسرعة إنهاء كافة الأعمال على مستوى جميع المشروعات بالمدينة، مشيراً إلى استكمال أعمال الطبقة الإسفلتية بمنطقة الإسكان العائلي بالمرحلة الرابعة ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق لمنطقة الإسكان العائلي والمجاورات 1/6 بالمرحلة الرابعة.