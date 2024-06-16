أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات خط «القاهرة- طنطا- المنصورة- دمياط» والعكس في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع طرح عدد كبير من القطارات الإضافية لخدمة جمهور الركاب.

تُقدم «الوطن» في إطار دورها الخدمي، مواعيد قطارات خط «القاهرة- طنطا- المنصورة- دمياط» أول أيام عيد الأضحى، وفق السكة الحديد، وهي كالآتي:

قطار رقم 807 تحيا مصر

- يقوم من القاهرة الساعة 16:20 دقيقة.

- يصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 16:35 دقيقة.

- يصل إلى محطة بنها الساعة 17:06 دقائق.

- يصل إلى محطة قويسنا الساعة 17:19 دقيقة.

- يصل إلى محطة طنطا الساعة 18:00 دقيقة.

- يصل إلى محطة محلة روح الساعة 18:16 دقيقة.

- يصل إلى محطة سمنود الساعة 18:44 دقيقة.

- يصل إلى المنصورة الساعة 19:10 دقائق.

قطار رقم 1915 سياحي

- يقوم من القاهرة الساعة 17:10 دقائق.

- يصل إلى محطة بنها الساعة 17:51 دقيقة.

- يصل إلى محطة المحلة الكبرى الساعة 18:58 دقيقة.

- يصل إلى محطة سمنود الساعة 19:09 دقائق.

- يصل إلى محطة طلخا الساعة 19:25 دقيقة.

- يصل إلى محطة المنصورة الساعة 19:30 دقيقة.

قطار رقم 809 سياحي

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:25 دقيقة.

- يصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 18:40 دقيقة.

- يصل إلى محطة بنها الساعة 19:11 دقيقة.

- يصل إلى محطة قويسنا الساعة 19:24 دقيقة.

- يصل إلى محطة بركة السبع الساعة 19:37 دقيقة.

- يصل إلى محطة طنطا الساعة 20:05 دقائق.

- يصل إلى محطة محلة روح الساعة 20:21 دقيقة.

- يصل إلى محطة شربين الساعة 23:20 دقيقة.

قطار رقم 969 ثالثة مكيفة

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 19:20 دقيقة.

- يصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 19:35 دقيقة.

- يصل إلى محطة بنها الساعة 20:06 دقائق.

- يصل إلى محطة قويسنا الساعة 20:19 دقيقة.

- يصل إلى محطة بركة السبع الساعة 20:32 دقيقة.

- يصل إلى محطة طنطا الساعة 21:15 دقيقة.

- يصل إلى محطة محلة روح الساعة 21:31 دقيقة.

- يصل إلى محطة المحلة الكبرى الساعة 20:47 دقيقة.

- يصل إلى محطة سمنود الساعة 21:59 دقيقة.

- يصل إلى محطة دمياط الساعة 00:00.