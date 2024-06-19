أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 19-6-2024.. «البلطي» بـ76 جنيها

شهدت أسعار السمك اليوم الأربعاء 19-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية في رابع أيام عيد الأضحى، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السمك الماكريل المجمد نحو 150 جنيها بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو السمك موسي نحو 243.33 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك الشعور حوالي 146.67 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو السمك الوقار نحو 190 جنيها للمستهلك، بتراجع 12.22 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو السمك القاروص نحو 196.67 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو السمك السردين المجمد نحو 53.33 جنيه للمستهلك، بتراجع 15.42 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك الموزة نحو 80.79 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو السمك قشر البياض (ممتاز) نحو 100 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو السمك المرجان (الوسط) نحو 100 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو السمك السبيط نحو 350 جنيها بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي نحو 85 جنيها بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو السمك المكرونة الخليجي نحو 91.67 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو السمك البلطي الأسواني نحو 76.67 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو السمك الفيليه البلطي نحو 103.33 جنيه للمستهلك، بتراجع 36.05 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك الكابوريا نحو 61.67 جنيه بالأسواق، بتراجع 51.33 جنيه للمستهلك.

وصل متوسط سعر كيلو السمك البربوني (الممتاز) نحو 83.33 جنيه للمستهلك، بتراجع 59.34 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو السمك الثعابين نحو 200 جنيه بالأسواق، بتراجع 45.83 جنيه للمستهلك.

أسعار الجمبري اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري (الوسط) نحو 193.33 جنيه بالأسواق، بتراجع 34.67 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الجمبري (الصغير) نحو 90 جنيها بالأسواق، بتراجع 68 جنيها للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري (الجامبو) نحو 403.33 جنيه بالأسواق، بتراجع 72 جنيها للمستهلك.