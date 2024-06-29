تنفيذ 1284 حملة تفتيشية مفاجئة على الوحدات المحلية منذ سبتمبر 2022

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالوزارة، منذ سبتمبر 2022 حتى يونيو الحالي، قام بتنفيذ 1284 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة بالمحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة في محاربة الفساد بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية، حيث يقوم بمتابعة أداء الوحدات المحلية وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات، وكشف أي مخالفات، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، كما تقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها.

وأكد أن القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال تلك الفترة: النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، أما النوع الثاني فهي الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات ًوالأجهزة الرقابية.

وتناول التفتيش عدة محاور تضمنت الحملات الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها، والمرور الليلي لمتابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بترشيد الكهرباء، حيث تم المرور على بعض أحياء محافظة القاهرة والجيزة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكد أنه تم متابعة توقيتات غلق المحال العامة، والمرور على المراكز التكنولوجية، حيث تم التفتيش على 263 مركزا تكنولوجيا في 21 محافظة من إجمالي 372 مركزا ثابتا ومتحركا لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، كما تم متابعة مقرات مبادرة «مشروعك» في المحافظات.