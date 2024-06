ويل سميث يكشف عن أغنيته الجديدة You Can Make It

أصدر الممثل الأمريكي ويل سميث أغنية جديدة بعنوان You Can Make It، خلال الساعات الماضية، وهي الأغنية التي من المقرر أن يؤديها في حفل توزيع جوائز BET لعام 2024، غدا الأحد، ويمثل هذا أول إصدار موسيقي كبير لـ «سميث» منذ ألبوم Get Lit لعام 2017، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

شارك ويل سميث مقطعًا لنفسه وهو يعزف على آلة البيانو من أغنية You Can Make It على وسائل التواصل الاجتماعي وعلق عليه قائلاً: «خلال بعض أحلك لحظاتي، كانت الموسيقى موجودة دائمًا بالنسبة لي - لترفعني وتساعدني على النضج، إنها أمنيتي المتواضعة أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة لك وتجلب لكم كل الفرح والنور الذي تستحقوه».

واختتم سميث مقطع الفيديو بالقول إنه متحمس لأداء الأغنية الجديدة مباشرة يوم الأحد في حفل توزيع جوائز BET لعام 2024.

ويل سميث يقدم أغنية جديدة في حفل توزيع جوائز BET

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت BET أن سميث سينضم إلى قائمة الفنانين الذين سيقوموا بالغناء في حفل توزيع الجوائز، ومن بينهم لورين هيل، وميجان ثي ستاليون، وآيس سبايس، وتيلا، وفيكتوريا مونيه، وجلوريللا، ولاتو.

وأوضحت في بيان صحفي: «من بدايته كمغني راب في The Fresh Prince إلى كونه ملك شباك التذاكر، يعد ويل سميث رمزًا عالميًا حقًا، ويشرفنا أن نرحب به مرة أخرى ليزين مسرح BET Awards، نحن نتطلع إلى إضافة ويل سميث إلى ليلة أخرى لا ينبغي تفويتها».

وسبق وحصل ويل سميث البالغ من العمر 55 عاما على 4 جوائز جرامي في مسيرته الموسيقية، ولكنه شهد فترات توقف عديدة منذ أن قدم ألبوم Get Lit في 2017، ومن قبلها شهد فترة توقف جاوزت 10 سنوات منذ ألبوم Lost and Found في 2005.