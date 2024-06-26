الكنيسة تحتفل اليوم بذكرى أول قداس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء 26 يونيو، بإقامة أول قداس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفيه تحتفل الكنيسة بتذكار وضع جسد القديس مار مرقس الرسول بكنيسته الجديدة بدير الأنبا رويس بالعباسية في القاهرة سنة 1684 للشهداء الموافق 1968م.

ويذكر كتاب السنكسار والذي يؤرخ تاريخ الكنيسة، أنه بعد أن صلى البابا كيرلس السادس البطريرك المائة والسادس عشر أول قداس بهذه الكاتدرائية، نزل الأب البطريرك إلى المزار المخصص للقديس أسفل هيكل الكنيسة، الموضع الذي في مقدمة الكنيسة، ووضع جسد مار مرقس، بحضور مار أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك أنطاكية للسريان الأرثوذكس وعدد من أساقفة السريان والهند والأرمن الأرثوذكس.

وجاء ذلك بحضور الإمبراطور هيلاسيلاسي الأول إمبراطور إثيوبيا، والكاردينال دوفال مندوباً عن بابا روما، وكثير من رؤساء الأديان والأساقفة والكهنة مصريين وأجانب من مختلف بلاد العالم، وعدد كبير من الشعب.

يذكر أن الكنيسة قد احتفلت، أمس، بالذكرى الـ 56 لافتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بدير الأنبا رويس، الذي كان يعرف أيضا بدير الخندق في السنة العاشرة لجلوس البابا كيرلس السادس، البابا 116 في سلسلة باباوات الكرسي المرقسي السكندري.

وبحسب المركز الثقافي القبطي، أقيم حفل ديني كبير بمناسبة عودة رفات القديس مرقس الرسول من روما بعد أن ظل في مدينة البندقية بإيطاليا أحد عشر قرنا، أي منذ القرن التاسع للميلاد.

وألقيت كلمات هامة وبلغات مختلفة بهذه المناسبة من البابا كيرلس السادس، وبطريرك السريان الأرثوذكس، والكاردينال دوفال رئيس البعثة الباباوية الرومانية وبطريرك جاثليق أثيوبيا والسكرتير العام لمجلس الكنائس العالمي، وبطريرك موسكو وكل روسيا، وقد عبر الكل عن فرحتهم بهذا اليوم السعيد وحيوا كنيسة الإسكندرية ذات التاريخ المجيد تحية تقدير وإكبار.

وفي نهاية الكلمات انتقل البابا ومعه رئيس الجمهورية وإمبراطور أثيوبيا إلى مدخل الكاتدرائية الجديدة، وأزاحوا الستار عن اللوحة التذكارية التي أقيمت تخليدا لهذا اليوم التاريخي.