الكنيسة تحتفل اليوم بـ«عيد العذراء حالة الحديد»

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسة، اليوم الجمعة الموافق 28 يونيو، بعيد العذراء حالة الحديد، وهو تذكار معجزة حل الحديد التى تمت بصلوات العذراء مريم، بحسب كتاب السنكسار القبطي، الذي يؤرخ قصص التاريخ القبطي.

احتفالات الكنيسة بعيد العذراء حالة الحديد

وأقامت الأديرة والكنائس القداسات للاحتفال بهذا العيد، حيث ترأس الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق، القداس الإلهي، صباح اليوم، احتفالا به، بمشاركة العديد من الأقباط.

وتوجد كنيسة أثرية في حارة زويلة باسم «كنيسة العذراء حالة الحديد» ذات تاريخ عريق بناها الحكيم زيلون في القرن الرابع الميلادي سنة 352م في منطقة ضمن المحطات التي زارتها العائلة المقدسة.

وسميت الكنيسة بحالة الحديد لأنها شهدت معجزة العذراء مريم، فبفضل صلاتها تحول الحديد بالسجن، المسجون فيه المسيحيين المضطهدين ومعهم متياس الرسول، إلى سائل.

وتضم كنائس زويلة مجموعة من الكنائس والأديرة أولهم باسم العذراء حالة الحديد وكنيسة القديس مرقوريوس أبو سيفين التي بناها المعلم إبراهيم الجوهري من القرن الـ18 ويعلوها دير العذراء مريم للراهبات (دير عامر) من القرن الـ14 وكنيسة القديس مارجرجس من القرن الـ12 ودير راهبات القديس مارجرجس (دير عامر) من القرن 13.