فعاليات الأنشطة الصيفية في الكنيسة.. مؤتمرات وكرنفالات

كرّم الأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص وتوابعها، المشتركين بمهرجان الكرازة للعام الماضي 2023، وذلك بدير الشهيد العظيم مارمينا العجايبي بمنهري، الذين صعدوا للتصفيات النهائية بمختلف المسابقات، كما تم تكريم الفائزين بالمسابقة الرياضية والأنشطة الكنسية، وسط ما يزيد على 2000 ألف مخدوم من مختلف الفئات، وسط حضور مجموعة من الآباء كهنة كنائس الإيبارشية الذين شاركوا المخدومين فرحتهم.

10 آلاف مخدوم على مستوى الإيبارشية

يُذكر أن عدد المشتركين بمهرجان الكرازة العام الماضي قارب من 10 آلاف مخدوم على مستوى الإيبارشية في مختلف المسابقات.

نظمت كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بقرية الشهداء، التابعة لإيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، لقاءً لخدام وخادمات الكنيسة ذاتها، تحت عنوان «ثابت الجذور».

تضمن اللقاء كرنفال مكون من عدة غرف وهي غرفة عن «سر التجسد»، وغرفة أخرى عن الثالوث، وثالثة عن استحالة تحريف الكتاب المقدس، كما اشتمل اللقاء أيضًا على فقرة عن «المجامع المسكونية الكبرى».

كما نظمت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بالاشتراك مع وزارة الثقافة معرض الكتاب الدولي للعام السابع على التوالي، شهد الافتتاح الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

وتفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية ووكيل البطريركية أقسام المعرض المقام بفناء الكاتدرائية، وأعربت عن تقديرها للكنيسة القبطية على تعاونها المستمر ودعمها الدائم لدور وزارة الثقافة.