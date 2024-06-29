إجابة 46 سؤالا من الفيزياء.. نموذج حل الامتحان كامل: عاجل

كشف أسامة القاضي معلم أول فيزياء، نموذج حل امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، الذي أداه طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية اليوم السبت، في الساعة التاسعة صباحًا واستمر لمدة ثلاث ساعات، وفقًا للجداول المعلنة والمعتمدة رسميا من وزارة التعليم.

نموذج حل امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024

وأعلن المعلم نموذج حل امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد»، على النحو التالي:

لجنة لمراجعة نموذج إجابة الفيزياء

علق مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكاوى طلاب الصف الثالث الثانوي من امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، الذي أداه طلاب الشعبة العلمية اليوم، وفقًا للجداول المعتمدة، مؤكدًا أن هناك لجنة فنية من الخبراء لمراجعة نموذج الإجابة وورق الأسئلة للفيزياء قبل بدء تصحيح أوراق إجابات الطلاب.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ اللجنة تراجع كل التفاصيل الخاصة بالإجابات والأسئلة لمادة الفيزياء للتأكد من عدم وجود أي خطأ، مؤكدًا أنّ قرارات اللجنة تضع مصلحة الطلاب، قائلا: «في انتظار تقرير اللجنة الفنية المنوط بها مراجعة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة، ومدى مطابقة الامتحان للمواصفات الورقة الفنية التي وضعتها الوزارة».