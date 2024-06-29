عضو بـ«طاقة النواب»: مؤتمر الاستثمار يعكس ثقة عالمية في الإصلاح الاقتصادي بمصر

قال النائب وجيه أباظة عضو طاقة النواب، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروري، الذي عقد اليوم بحضور الرئيس عبد الفاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندريلاين، يعد فرصة واعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والأوربية بشكل خاص إلى مصر، وتعكس ثقة عالمية في الاصلاحات الاقتصادية والاقتصاد المصري.

مصر تحتل مكانة اقتصادية مميزة

وقال «أباظة»، في بيان، اليوم السبت، إنّ مصر تحتل مكانة اقتصادية مميزة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنوع سكانها وتاريخها، وكانت مصر دائمًا وجهة جاذبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانات السوق المصرية، خاصة أنها مدخل مهم إلى الأسواق الأفريقية، موضحًا أن استضافة مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، يهدف إلى عرض فرص الاستثمار في الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن مؤتمر الاستثمار يساعد على زيادة التعاون مع الاتحاد الأوربي، الذي يعد شريكا رئيسيا ويساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد خاصة من خلال الاستثمار الأجنبي والمشروعات وتعزيز الفرص أمام المستثمرين، وتسهيل الأنشطة التجارية في مصر، والعمل علي جذب الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات البيئية والاقتصاد الأخضر.

تعزيز العلاقات ونقل التكنولوجيا

وأضاف أن المؤتمر يعزز العلاقات ويشجع على إقامة مشاريع مشتركة تسهم في نقل التكنولوجيا و والاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة النظفية، خاصة أن هناك مشروعات تم عرضها خلال قمة المناخ سواء في مصر اوالإمارات، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الشراكة مع الاتحاد الأوربي وتبادل للامكانيات والخبرات.