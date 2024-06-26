يهتم طلاب الشهادة الإعدادية البحث ومعرفة مدارس التمريض 2024 بنين وبنات في محافظة البحر الأحمر، ودرجة قبول التنسيق في العام الدراسي الجديد، حيث تأتي مدارس التمريض في أولى اهتمامات طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم.

مدارس التمريض 2024 بنين وبنات في محافظة البحر الأحمر

وكشف هشام منير عبد الغني وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مدارس التمريض 2024 بنين وبنات في محافظة البحر الأحمر تأتي في مقدمة اهتمامات الطلاب وأولياء أمورهم، لذلك تكون في الأعلى تنسيقا بين مدارس الثانوية العامة والفنية في البحر الأحمر.

وأوضح أن غرفة التنسيق بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر تعمل على مدار الساعة للإعلان عن تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية خلال الأيام المقبلة، بناءاً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

شروط مدارس تمريض محافظة البحر الأحمر

أشار الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مدة الدراسة بمدارس التمريض 4سنوات، بالإضافة إلى سنة تدريب بمستشفى حكومي، إليكم شروط القبول بمدارس التمريض بالبحر الأحمر.

- ألا يقل سن الطالب وقت التقديم عند 15 عاما، ولا يزيد عن 18 عاما.

- أن يكون الطالب حاصل على سنوات الدراسة في الشهادة الإعدادية في نفس المدينة التي يتم التقدم بها.

لا يحق للطالب النقل الداخلي داخل مدن المحافظة أو لمحافظة أخرى بعد إعلان قبول الطالب.

ألا يكون الطالب أو الطالبة متزوج أو متزوجة ويتعهد الطالب أو الطالبة بعدم الزواج خلال مدة الدراسة.

مدارس التمريض بالبحر الأحمر

وتضم محافظة البحر الأحمر 6 مدارس التمريض بنين وبنات بمدن رأس غارب، والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين بواقع مدرسة في كل مدينة.