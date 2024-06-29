استقرار سعر اليورو اليوم السبت 29-6-2024 في البنوك المصرية

شهد سعر اليورو، اليوم السبت 29-6-2024، استقرار في مختلف البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، حيث سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 51.23 جنيه للشراء، بينما سجل 51.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم السبت، وفقا لآخر تحديث بأسعار العملة عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي ما قيمته 51.32 جنيه للشراء، بينما سجل 51.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصر

يشهد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم السبت استقرارا عند 51.23 جنيه للشراء، ونحو 51.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

فيما لامس سعر اليورو اليوم في بنك مصر اليوم 51.21 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية نحو 51.21 جنيه للشراء، ونحو 51.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي cib

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي cib نحو 51.23 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع.