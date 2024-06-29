«كامل العدد».. تفاصيل حفل مدحت صالح في دار الأوبرا الليلة

يستعد المطرب مدحت صالح لإحياء حفل جماهيري ضخم، مساء الليلة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة الفرقة الموسيقية للمايسترو أحمد عامر، حيث نفدت جميع تذاكر الحفل فور طرحها عبر موقع «تذكرتي».

تفاصيل برنامج حفل مدحت صالح بدار الأوبرا

ومن المقرر أن يقدم المطرب مدحت صالح عددا كبيرا من أغانيه المميزة لدى جمهوره، ومنها «كوكب تانى، زي ما هي حبها، حمايا العزيز، برمي السلام، لكل عاشق، فوس الشوق»، وغيرها من الأغاني المحببة والتى يتفاعل معها الجمهور.

موعد انطلاق حفل مدحت صالح

ويُنظم حفل مدحت صالح في دار الأوبرا انطلاقا من ثقافة التكامل والترابط بين عناصر المنظومات الإدارية، لتحقيق النجاح والتميز المؤسسي، ومن المقرر أن يتم تقديم أيضًا خلال الحفل عدد من أعمال الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها، وينطلق فى الساعة الثامنة والنصف مساءَ.