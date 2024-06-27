مدحت صالح يحيي حفلا على المسرح الكبير بدار الأوبرا

يحيي الفنان مدحت صالح حفلا غنائيا في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، انطلاقا من ثقافة التكامل والترابط بين عناصر المنظومات الإدارية، لتحقيق النجاح والتميز المؤسسي.

موعد حفل مدحت صالح

وينطلق حفل المطرب مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وقيادة الفرقة الموسيقية للمايسترو أحمد عامر، وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 29 يونيو على المسرح الكبير.

برنامج حفل مدحت صالح فى الأوبرا

ويتضمن البرنامج مختارات من أهم أعمال مدحت صالح، بالإضافة إلى عدد من أعمال الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها.