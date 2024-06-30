دعاء ما قبل الامتحان.. «اللهم ألهمنا الصواب وسدِد يميننا»

يواصل طلاب الثانوية العامة، أداء الامتحانات ويلجأون خلال تلك الأيام التي يملؤها التوتر والضغط النفسي إلى دعاء ما قبل الامتحان لتهدئتهم والاستعانة بالله في الإجابة على الأسئلة والتذكر.

دعاء ما قبل الامتحان

وحول دعاء ما قبل الامتحان، ذكرت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دعاء لطلاب الثانوية العامة يمكن ترديده وهو «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا، اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».

ويمكن للطالب ترديد دعاء ما قبل الامتحان كما يشاء، إذ لا توجد صيغة محددة له فعلى سبيل المثال يمكن ترديد عدد من الأدعية الوارده في الكتاب والسنة:

«اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ».

دعاء ما قبل الامتحان.. ردده الآن

- «اللَّهُمَّ اجْعَلْ في قَلْبِي نُورًا، وفي بَصَرِي نُورًا، وفي سَمْعِي نُورًا، وعَنْ يَمِينِي نُورًا، وعَنْ يَسارِي نُورًا، وفَوْقِي نُورًا، وتَحْتي نُورًا، وأَمامِي نُورًا، وخَلْفِي نُورًا، واجْعَلْ لي نُورًا».

- «اللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ علَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ علَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

- «اللهم اكفنا ما أهمَّنا، وسهّل أمورنا، وافتح لنا بالحق وأنت خير الفاتحين».

- «اللهم ألهمنا الصواب، وسدِّد يميننا، وبارك لنا في أفهامنا، وأوقاتنا».

- «اللهمَّ إني أستودعك ما حفظتُ، وما فهمت، فرُدَّهُ إلينا عند الحاجة إليه».

- «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ عِلمًا نافعًا، ورِزْقًا طيِّبًا، وعمَلًا مُتقَبَّلًا».

- «اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، وَاذْكُرْ، بالهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ، سَدَادَ السَّهْمِ.»

- «اللهمَّ انفعْني بما علَّمتني وعلِّمْني ما يَنفعُني وزِدْنِي علمًا والحمدُ للهِ على كلِّ حالٍ وأعوذُ باللهِ من عذابِ النارِ».