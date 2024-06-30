اليوم.. آخر موعد للتقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الأحد 30 يونيو، آخر موعد للتقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025، وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التعليم على بوابة مركز المعلومات.

رابط تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 2024-2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، رابط التقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بالرقم القومي لولي الأمر وكلمة السر، وفي حالة نسيان كلمة السر، يدخل الرقم القومي ورقم الهاتف المسجلين مسبقا كي يتمكن إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة به.

سن القبول في الصف الأول الابتدائي

وأشارت وزارة التعليم إلى أنّ سن التقدم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية لا يقل عن 6 سنوات، ولا يزيد عن 9 سنوات، وجار تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة، ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال موقع التقديم الإلكتروني عبر الرابط.

سن القبول بمرحلة رياض الأطفال

وبالنسبة لمرحلة رياض الأطفال، أوضحت وزارة التعليم أن سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات، ويجري تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة، وفور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم الإلكتروني.