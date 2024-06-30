سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30-6-2024

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 30-6-2024 في البنوك، مقابل الجنيه المصري استقرارا، حيث سجلت العملة الأمريكية اليوم في بنك مصر 48.08 جنيه للبيع، و47.98 جنيه للشراء.

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، وفق التحديث الأخير بشأن أسعار العملات الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 47.96 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 48.08 جنيه للبيع، و47.98 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

في حين سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر 48.08 جنيه للبيع، و47.98 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية إلى 48.08 جنيه للبيع، و47.98 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم الأحد، 48.08 جنيه للبيع، و47.98 جنيه للشراء.