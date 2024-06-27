تنسيق مدرسة دمياط الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025.. شروط القبول والمميزات

تقبل مدرسة دمياط للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع وزارة البترول والثروة المعدنية بمحافظة دمياط، ومؤسسة السويدي إلكتريك وشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، دفعة جديدة من طلاب الشهادة الإعدادية للدراسة بالعام الدراسي 2024 - 2025، بنظام الـ3 سنوات.

ترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير، تنسيق مدرسة دمياط الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025، وشروط التقديم والقبول، ومميزات الدراسة، وجاءت كالتالي:

شروط التقديم

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون خريج إعدادي عام أو خاص أو تجريبي.

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية لهذا العام 2024 بمجموع 220 كحدٍ أدني.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أكتوبر 2024.

- اجتياز شروط القبول لكل تخصص.

- تقبل المدرسة التقديم من جميع محافظات الجمهورية.

شروط القبول بالمدرسة

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الشريك الصناعي.

المميزات

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب مدارس العملي.

- توفير الزي المدرسي.

التخصصات المتاحة

- فني تشغيل وصيانة معدات طاقة «ذكور».

- نجارة الأثاث «ذكور».

- تشطيب الأثاث «ذكور وإناث».

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.