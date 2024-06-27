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تنسيق مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 رسميا

كتب:

أحمد فوزي
04:34 م | الخميس 27 يونيو 2024
المدارس الفنية - صورة أرشيفية

المدارس الفنية - صورة أرشيفية

أعلنت مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، عن قبول دفعة جديدة للعام 2024 - 2025 للدراسة لمدة 3 سنوات، من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2024. 

وترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير، تنسيق مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 وشروط التقديم والقبول ومميزات الدراسة والتخصصات المتاحة، وجاءت كالتالي: 

مميزات مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- ذكية ورقمية وخضراء.

- الدراسة تجمع بين النظري والتدريب العملي والميداني أثناء فترة الدراسة.

- نظم جودة وفقا للمعايير الدولية.

- التدريب بشركات الشريك من القطاع الخاص.

- فرص التعيين بشركات الشريك من القطاع الخاص بعد التخرج للمتميزين.

- توفير الزي المدرسي

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

- تعليم تنافسي يتيح للخريجين فرص عمل بمجال التخصص محلياً ودولياً. 

- مكافآت مالية اثناء فترة التدريب العملي خارج المدرسة.

- الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وفق منهجية الجدارات.

- أنشطة نوادي الابتكار التربوية لتنمية مهارات الطلاب إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية.

- أنشطة متخصصة تساعد على اكتساب المهارات الحياتية، وبناء الشخصية العملية من خلال مشاريع ريادة الأعمال، والتوجيه والإرشاد المهنى والموسيقى والدراما والرسم.

- مستويات متقدمة في اللغة الإنجليزية.

شروط التقديم

- أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2023.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2024.

- ألا يقل مجموعه عن 220 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.

- التقديم متاح للبنين من جميع أنحاء الجمهورية.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي، اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات.

التخصصات المتاحة 

- تصنيع وصيانة الاسطمبات بلاستيك تصنيع وصيانة الاسطمبات صاج.

- تصنيع وصيانة الاسطمبات.

- حقن المعدن.

الفرص المتاحة لمدرسة فريش

- العمل في مصانع وورش تصنيع الاسطمبات.

- العمل في مصانع وورش صيانة الاسطمبات.

- العمل كفني حر تصنيع وصيانة الاسطمبات.

مكان المدرسة

وتأتي مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية. 

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