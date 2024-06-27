تنسيق مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 رسميا
كتب:
أحمد فوزي
04:34 م | الخميس 27 يونيو 2024
المدارس الفنية - صورة أرشيفية
أعلنت مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، عن قبول دفعة جديدة للعام 2024 - 2025 للدراسة لمدة 3 سنوات، من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2024.
وترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير، تنسيق مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 وشروط التقديم والقبول ومميزات الدراسة والتخصصات المتاحة، وجاءت كالتالي:
مميزات مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
- ذكية ورقمية وخضراء.
- الدراسة تجمع بين النظري والتدريب العملي والميداني أثناء فترة الدراسة.
- نظم جودة وفقا للمعايير الدولية.
- التدريب بشركات الشريك من القطاع الخاص.
- فرص التعيين بشركات الشريك من القطاع الخاص بعد التخرج للمتميزين.
- توفير الزي المدرسي
- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.
- تعليم تنافسي يتيح للخريجين فرص عمل بمجال التخصص محلياً ودولياً.
- مكافآت مالية اثناء فترة التدريب العملي خارج المدرسة.
- الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وفق منهجية الجدارات.
- أنشطة نوادي الابتكار التربوية لتنمية مهارات الطلاب إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية.
- أنشطة متخصصة تساعد على اكتساب المهارات الحياتية، وبناء الشخصية العملية من خلال مشاريع ريادة الأعمال، والتوجيه والإرشاد المهنى والموسيقى والدراما والرسم.
- مستويات متقدمة في اللغة الإنجليزية.
شروط التقديم
- أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2023.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2024.
- ألا يقل مجموعه عن 220 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.
- التقديم متاح للبنين من جميع أنحاء الجمهورية.
شروط القبول
- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي، اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات.
التخصصات المتاحة
- تصنيع وصيانة الاسطمبات بلاستيك تصنيع وصيانة الاسطمبات صاج.
- تصنيع وصيانة الاسطمبات.
- حقن المعدن.
الفرص المتاحة لمدرسة فريش
- العمل في مصانع وورش تصنيع الاسطمبات.
- العمل في مصانع وورش صيانة الاسطمبات.
- العمل كفني حر تصنيع وصيانة الاسطمبات.
مكان المدرسة
وتأتي مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية.