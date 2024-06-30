سعر اليورو في البنوك اليوم الأحد 30-6-2024

شهد سعر اليورو اليوم الأحد 30-6-2024 استقرارا في البنوك، حيث سجل مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 51.23 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع.

وترصد السطور التالية سعر اليورو اليوم الأحد، وفق آخر تحديث بأسعار العملة عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي، ما قيمته 51.32 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم، استقرارا عند 51.23 جنيه للشراء، ونحو 51.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

ولامس سعر اليورو اليوم في بنك مصر اليوم، 51.21 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو اليوم الأحد في بنك الإسكندرية، نحو 51.21 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي cib

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي cib، نحو 51.23 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع.