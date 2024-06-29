طريقة عمل آيس كريم بالكاكاو.. مش هيفرق عن الجاهز

الآيس كريم من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، لأنه من المثلجات الباردة التي تعوض فقد السكريات والأملاح، ويحرص البعض على شرائه من محلات الحلوى، وآخرون يفضلون تحضيره في المنزل، بوصفات مختلفة، لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل آيس كريم بالكاكاو.

طريقة عمل آيس كريم بالكاكاو

خطوات بسيطة يمكن من خلالها، عمل آيس كريم بالكاكاو، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة»، والتي جاءت كالتالي:

كوب ونصف من الحليب المحلى المكثف.

نصف كوب من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

نصف كوب من صوص الشوكولاتة للتزين.

طريقة التحضير

في البداية نضرب الحليب المكثف في المضرب الكهربائي جيدا، لحين الحصول على قوام كريمي ناعم.

إضافة رشة من الملح مع الفانيليا.

نضرب المكونات مع بعضها مرة أخرى، ثم نضيف لها الكاكاو.

إضافة كل المكونات بالقالب المخصص له.

نضع المكونات بالثلاجة لمدة 8 ساعات، ثم يقدم.

طريقة عمل آيس كريم بالكاكاو دون كريمة

مارشملو أبيض.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كاكاو.

حليب.

طريقة التحضير

نضع الحليب على النار، ثم نضع فيه السكر والكاكاو.

نضيف الشوكولاتة والزبدة على حمام بخار، ثم تيضاف للحليب على النار.

نقليب المكونات جيدا، ثم قدميها في أكواب التقديم.

إضافة المارشميللو الأبيض بالمشروب وعلى الوجه.

طريقة عمل آيس كريم بالفول السوداني

موز مجمد

2 كوب زبادي بوناني كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة عسل

1 كوب زبدة فول سوداني

1 كوب شوكولاتة داكنة مذابة

1 كوب فول سوداني محمص

خطوات التحضير