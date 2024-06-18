حيل بسيطة لحماية الحجاج من ضربة الشمس.. ثلج وبخاخات المياه

درجات الحرارة المرتفعة، مشكلة كبيرة واجهها حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج هذا العام، إذ تخطت درجة الحرارة حاجز الـ50 درجة وتحديدا في وقفة عرفات، ولكن رغم ذلك إلا أن السعوديين تمكنوا من تخفيف درجات الحرارة المرتفعة على الحجاج من خلال ابتكار حيل بسيطة سواء باستخدام بخاخات المياه ورشها على ضيوف الرحمن أو توزيع كميات كبيرة من زجاجات المياه واستخدام أكياس الثلج.

وقاية الحجاج من الإجهاد الحراري

حاول المسؤولون عن تنظيم حج هذا العام، تخفيف درجة الحرارة العالية على ضيوف الرحمن قدر الإمكان أثناء أداء مناسك الحج، إذ جرى توزيع المياه على الحجاج في مكة والمشاعر المقدسة بكميات تتجاوز الـ750 ألف متر مكعب يوميًا عبر شبكات تزيد أطوالها عن 5 آلاف كيلومتر طولي، وذلك بضخ كميات كبيرة من المياه بشكل مستمر على مدار الساعة إلى الحرم المكي والمشاعر المقدسة، وفقا لما ذكرته الهيئة السعودية للمياه.

لم تقتصر الحيل البسيطة التي استخدمها أهالي المملكة لتخفيف درجات الحرارة المرتفعة على الحجاج عند هذا الحد، ولكن كان هناك العديد من المتطوعين في مختلف الفئات العمرية يستخدموا بخاخات المياه الكبيرة لرش المياه على ضيوف الرحمن من أجل تلطيف الأجواء، إذ كانوا يتجولون في مختلف الشوارع في السعودية، وأيضا قامت السلطات بتكييف أرضية المسجد الحرام في مكة والخيام المحيطة بها.

ولمنع إصابة الحجاج بالإجهاد الحراري الذي يعد التحدي الأكبر في موسم الحج، قام مواطنومن سعوديون بتوزيع أكياس ثلج مغلفة تساعد على الوقاية من الاجهاد الحراري، وهي عبارة عن حبيبات تتحول إلى ثلج بطريقة تلقائية وتستخدم في حالات الإجهاد الحراري والتعب والإرهاق الشديد، إذ توضع الأكياس مباشرة على رأس الحاج، وفقا لما ذكره مراسل قناة الإخبارية.

درجات الحرارة المرتفعة في مكة

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة 38 درجة مئوية على مكة المكرمة ومنى، يصاحبها رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 32 كيلومترا في الساعة، وفقا لما ذكره المركز الوطني للأرصاد.

وخلال الساعات الماضية، شهدت مكة المكرمة سقوط أمطارًا خفيفة إلى متوسطة في المنطقة المركزية في المسجد الحرام ومشعر منى، وسط انخفاض واضح في الحرارة، إذ بلغت 41 درجة مئوية، بحسب المركز الوطني للأرصاد، مشيرا إلى رادار مكة المتنقل رصد السحب الركامية الرعدية الممطرة فوق المشاعر المقدسة.

وكانت وزارة الصحة السعودية دعت الحجاج إلى تجنب الخروج في وقت الظهيرة الذي يكون من االساعة 11 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، كما أنها حذرت من تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وأيضا يجب الابتعاد عن الأسطح مرتفعة الحرارة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري.