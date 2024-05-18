أعراض ضربة الشمس وكيفية الوقاية منها.. أبرز المشكلات الصحية لفصل الصيف

ضربة الشمس هي إحدى المشكلات الصحية التي تكثر الإصابة بها خلال فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرراة، وتحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل سريع إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، وهي حالة طبية طارئة قد تهدد حياة الشخص إذا لم يتم علاجها بسرعة؛ لذا نستعرض أهم أعراض ضربة الشمس وكيفية الوقاية منها.

أعراض ضربة الشمس

وبحسب توضيح مديرية الصحة بالشرقية، تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن أعراض ضربة الشمس تتمثل في:

عدم التعرق؛ كونها تجعل الجلد جافًا لا يتعرق، وهذا أكثر شيوعًا في حالات ضربة الشمس غير المجهدة.

الترنح ومشكلات في الحركة.

مشكلات التوازن.

الهذيان.

الدوخة.

التعرق المفرط.

سخونة الجلد وتحوله إلى اللون الوردي أو الشاحب جدًا.

انخفاض ضغط الدم أو ارتفاعه.

قرقرة الرئة (صوت فقاعات أو قرقرة في الرئتين).

استفراغ وغثيان.

قلة البول.

سرعة التنفس أو عدم انتظام دقات القلب.

الإغماء.

فئات أكثر عُرضة للإصابة بضربات الشمس

وبعد توضيح أعراض ضربة الشمس، يمكن الإشارة إلى أن هناك بعض الفئات تزداد لديها فرص الإصابة بضربات الشمس، وهي:

الأطفال الصغار خاصة الرضع دون سن عام واحد.

كبار السن من 65 عامًا أو أكبر.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب أو السكري أو أمراض الجهاز التنفسي.

الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية مثل مدرات البول أو مضادات الذهان.

العاملون في الهواء الطلق مثل عمال البناء والمزارعين.

كيفية الوقاية من ضربات الشمس

ويمكن الوقاية من ضربات الشمس من خلال اتباع مجموعة من النصائح ذكرها موقع «مايو كلينك»، وهي:

تناول الكثير من السوائل حتى دون الشعور بالعطش.

ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة تسمح بمرور الهواء.

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة بشكل طويل، لا سيما خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً).

الاستحمام أو الاستحمام بماء بارد للمساعدة في خفض درجة حرارة الجسم.

تجنب ممارسة الرياضة الشاقة في الطقس الحار أو تأجيلها إلى وقت مبكر من الصباح أو متأخر من المساء.

الإسعافات الأولية لضربة الشمس

وأوضحت الدكتورة آية علاء، مدربة إسعافات أولية في الهلال الأحمر المصري، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، المُذاع على شاشة «dmc»، أنّ ضربات الشمس خطر على صحة الإنسان وقد تؤدي للوفاة، مشددة على أهمية عمل الإسعافات الأولية عند التعرض للحرارة المرتفعة والإغماء، وأن الإسعافات الأولية لضربة الشمس تتمثل في: