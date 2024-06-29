«لو ما حلتش كويس في الفيزياء والتاريخ».. كيفية تعويض الدرجات بالمواد المقبلة

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان مادة الفيزياء اليوم، فالبعض اشتكى من صعوبة الامتحان لأنه تضمَّن العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى التفكير، ما وضع الطلاب في حيرة وحالة من الحزن بعد خروجهم من أداء الامتحان، ولذلك نستعرض في هذا التقرير عدة نصائح للتعامل مع المواد المقبلة.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك عادة خاطئة يفعلها العديد من الطلاب في حال عدم تمكنهم من حل الامتحانات بشكل جيد، إذ يظلون يفكرون في المادة وإجاباتها، كما أن البعض يلوم نفسه، لذلك يجب عليهم في هذه الحالة عدم التفكير في المواد التي تم أداؤها لتجنب الإصابة بالتشتت: «في بعض الطلاب بعد لما تخلص الامتحان تفضل تجيب المادة اللي امتحنتها وتشوف أي الأسئلة الصح والغلط ويراجع وده غلط كبير».

عادة خاطئة يفعلها الطلاب بعد انتهاء الامتحان

وتابع «فرويز» أنه يجب على الطالب أن يدرك أن التفكير في المادة التي جرى الامتحان فيها سيعطله عن تحصيل وتعويض الدرجات في امتحان المادة المقبلة: «لازم الطالب يعرف أني لما يفضل يفكر في المادة ده مش هيخليه يركز في المادة الجاية وكدا مش هيعرف يعوض خالص وهيرجع عليه بالخسران».

نصائح للطلاب الثانوية العامة حال عدم الحل بشكل جيد

ونصح استشاري الطب النفسي أنه يجب على الطالب عدم التفكير في المواد التي امتحنها والتركيز على المادة المقبلة، كما أنه يجب على أولياء الأمور عدم لوم الطالب في حال عدم تمكنه من حل الامتحان بشكل جيد، حيث من الضروري أن يبتعد الطالب عن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالامتحانات حتى يتمكن من مواصلة أداء امتحانه والحصول على درجات جيدة.