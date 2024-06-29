«الراديو 9090» يعرض الموسم الثالث من يوميات صفصف أول يوليو

يعرض الراديو 9090، الجزء الثالث من مسلسل يوميات صفصف، بطولة الفنانة صفاء أبو السعود، في أول يوليو المقبل، إذ جرى تقديم الجزء الأول في شهر رمضان الماضي، وتلاه الجزء الثاني بعد انتهاء الموسم الرمضاني.

أسباب تقديم صفاء أبو السعود لمسلسل يوميات صفصف

وأوضحت الفنانة صفاء أبو السعود، في تصريحات صحفية، أن السبب وراء تقديمها موسما جديدا هو نجاح الموسمين الأول والثاني من قبل، خاصة أن العمل هو دراما اجتماعية عبارة عن مجموعة من أهم العادات والتقاليد الخاصة بالشعبين المصري والعربي.

مواعيد عرض مسلسل يوميات صفصف

وتأتي مواعيد عرض مسلسل يوميات صفصف يوميا الساعة الخامسة عصرا على العديد من المنصات الرقمية منها "فيسبوك ، يوتيوب، أنغامي، ساوند كلاود، آب ستور"، بينما يعرض الساعة الرابعة والنصف علي الراديو 9090.

المسلسل بطولة عدد من النجوم هم الفنان أحمد صيام، حلمي فودة، نجاح حسن وعبير مكاوي؛ وهو من تأليف أحمد القصبي، وإخراج تامر شحاته.