رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الراديو 9090» يعرض الموسم الثالث من يوميات صفصف أول يوليو

كتب:

أميرة عزالدين
06:48 م | السبت 29 يونيو 2024
صفاء أبو السعود

صفاء أبو السعود

يعرض الراديو 9090، الجزء الثالث من مسلسل يوميات صفصف، بطولة الفنانة صفاء أبو السعود، في أول يوليو المقبل، إذ جرى تقديم الجزء الأول في شهر رمضان الماضي، وتلاه الجزء الثاني بعد انتهاء الموسم الرمضاني.

أسباب تقديم صفاء أبو السعود لمسلسل يوميات صفصف

وأوضحت الفنانة صفاء أبو السعود، في تصريحات صحفية، أن السبب وراء تقديمها موسما جديدا هو نجاح الموسمين الأول والثاني من قبل، خاصة أن العمل هو دراما اجتماعية عبارة عن مجموعة من أهم العادات والتقاليد الخاصة بالشعبين المصري والعربي. 

مواعيد عرض مسلسل يوميات صفصف

وتأتي مواعيد عرض مسلسل يوميات صفصف يوميا الساعة الخامسة عصرا على العديد من المنصات الرقمية منها "فيسبوك ، يوتيوب، أنغامي، ساوند كلاود، آب ستور"، بينما يعرض الساعة الرابعة والنصف علي الراديو 9090.

المسلسل بطولة عدد من النجوم هم الفنان أحمد صيام، حلمي فودة، نجاح حسن وعبير مكاوي؛ وهو من تأليف أحمد القصبي، وإخراج تامر شحاته.

اقرأ المزيد:

«لحظة صفا».. حملة إذاعية بصوت صفاء أبو السعود للتوعية بقضايا المرأة

كلمات المقطع المحذوف من أهلا بالعيد.. غنته صفاء أبو السعود أمام الرئيس

صفاء أبو السعود تفي بوعدها للرئيس السيسي.. غنت على المسرح أهلا بالعيد لأول مرة

صفاء أبو السعود تقدم فقرة فنية خلال احتفالية عيد الفطر أمام الرئيس السيسي

صفاء أبو السعود تقدم «أهلا بالعيد» على المسرح لأول مرة.. والرئيس السيسي يشكرها
بقلم أميرة عزالدين