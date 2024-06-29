«النقل» تبحث إنشاء محطة حاويات في شرق المتوسط لتوزيع التجارة الألمانية

بحثت وزارة النقل مع توم اكليمان، الرئيس التنفيذي لشركة يورجيت العالمية آخر المستجدات الخاصة بأعمال البنية الفوقية لمحطة الحاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمحطة، الذي يجري تنفيذها بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف «يوروجيت، كونتشيب ، هاباج لويد» وهو التحالف المشغل للمحطة، وذلك ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل المواني المصرية والمشاركة في التشغيل.

تطوير كافة المواني المصرية

وذلك في إطار تطوير كافة المواني المصرية؛ لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

ممر لوجيستي متكامل

وأكدت وزارة النقل، أن المحطة جزءًا من الممر اللوجيستي المتكامل «طنطا / المنصورة / دمياط» والذي يتكون من «المنطقة اللوجستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي» وهو مشروع كبير متكامل للتحالف ونتطلع إلى التعاون مع التحالف لتنفيذ مشروع مماثل في جرجوب ليكون هناك محطة في شرق المتوسط لتكون نقطة انطلاق لتوزيع التجارة الألمانية في شرق المتوسط، ويكون هناك محطة حاويات كبيرة في غرب مصر في جرجوب، بالتعاون مع يورجيت لتوزيع المنتجات الألمانية في شمال وغرب أفريقيا

ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة يورجيت بالتعاون مع الجانب المصري في تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط، وأنهم ملتزمين ويقومون بتدريب المهندسين والعمالة المصرية، وتكثيف الأعمال لنهو كافة الأعمال الخاصة بالمحطة في الوقتت ليتم افتتاحها وفقا للجدول الزمني المخطط الذي تم الاتفاق عليه، مشيدًا بمقترح التعاون مع الجانب المصري في محطة حاويات بجرجوب، والتي ستكون اهتمام ومحل دراسة كبيرة فور الانتهاء من محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط

محطة حاويات تحيا مصر

جدير بالذكر أن الطاقة الاستيعابية لمحطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة، وبأطوال أرصفة 1970 مترًا، وبعمق 18 مترًا وساحة خلفية 922 ألف متر مكعب، وستساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستي المتكامل، والذي سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط، إذ تعد المحطة من أهم وأكبر محطات الحاويات للصادر والوارد والترانزيت في حوض البحر المتوسط ولتكون بوابة رئيسية للقارة الأوروبية