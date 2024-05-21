تفاصيل الدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط

أعلن مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط في نسخته الـ40، انطلاق هذه الدورة في تاريخ 1 أكتوبر وتستمر فعالياته حتى تاريخ 6 أكتوبر المُقبل، على أن يغلق باب التقديم للمهرجان مع نهاية يوليو المقبل.

وقال الأمير أباظة، رئيس المهرجان، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ من المقرر تنظيم حفلي الافتتاح والختام داخل مكتبة الإسكندرية، مؤكدًا العمل على قدمٍ وساق مع إدارة المهرجان للانتهاء من الاتفاق على الأفلام في المسابقات المُختلفة في موعد قريب.

يذكر أنّ المهرجان يُنظّم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مجلس ادارة الجمعية و رئيس المهرجان.