أحمد ناجي قمحة: مصر حتى 2011 كانت تحقق نموا لكن المواطن لا يشعر به

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس مجلة السياسة الدولية، إنّه شارك في ثورة 30 يونيو، حتى إنه انسحب من الحياة العلمية والعملية، وتحول إلى «ناشط شارع».

وأضاف «قمحة»، في حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور»: «كان الوطن والمواطنون أمامي في حاجة إلى وعي مباشر، وكانت آليات الوصول للمواطنين في هذا التوقيت صعبة جدا، والوسائل الإعلامية تكاد تسير في اتجاه واحد».

وتابع: «كان الشارع المصري في حاجة إلى حراك مختلف، أما الدولة المصرية حتى عام 2011 كانت مستقرة تحقق معدلات نمو اقتصادي كبيرة، وعوائد النمو الاقتصادي غير متحققة على صعيد المواطن، فلم يشعر المواطن المصري بها في أي إصلاح حقيقي، وكانت الخدمات في غاية السوء، وسط شائعات كبيرة حول طبيعة وشكل النظام السياسي».

وواصل: «مصر كانت دولة مستقرة عصفت بها مجموعة من الأحداث التي جرى تدبيرها، وهذه الأحداث بدأت عقب حرب أكتوبر حيث كان المواطن المصري طافيا على سطح الماء فقط، دون أن يكون له الحق في التقدم، لكنه لا يغرق في الوقت نفسه، وبدأ تطوير هذه الأفكار إلى تقطيع الأوصال العربية لمصر».