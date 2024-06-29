كاتب صحفي: لا عداوة أو صداقة دائمة في العلاقات الدولية

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس مجلة السياسة الدولية، إنّه لا توجد عداوة أو صداقة دائمة في العلاقات الدولية، مشيرا إلى أن ما يجمع الدولة المصرية بتركيا وقطر علاقات وطيدة على مستوى التاريخ والجغرافيا والثقافة والاجتماع وحجم الاستثمارات.

سياسات رشيدة للدولة المصرية

وأضاف «قمحة»، في حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور»: «مرت اختبارات صعبة جدًا بالدولة المصرية في إدارة ملفات حتى مع أصدقائها، لكن ثبت أن للدور المصرية سمته الخاص، إذ تمارس سياسات رشيدة عبر مواقف راسخة كرستها الدبلوماسية المصرية بشتى أنواعها على مدار التاريخ».

وتابع: «لدى مصر دبلوماسيات رئاسية، شعبية، برلمانية، الأجهزة والمؤسسات والإعلام، حتى ونحن نتعرض لأزمات كبيرة في إدارة العلاقة مع قوى إقليمية، كان لابد من إدراك الدور الشريف الذي تلعبه الدولة المصرية واكد عليه الرئيس السيسي دائمًا».

واختتم: «كان يجب الانتباه إلى أن الانفراجة التي حدثت في العلاقات بين مصر وقطر وتركيا، كاشفة للحظة التي يمر بها العالم، فالعالم يمر بمرحلة حرب باردة جديدة ظهرت ملامحها في العديد من الملفات والقضايا».