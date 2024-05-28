بعد التراجع الكبير.. سعر السمك اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في الأسواق

أعلنت المنصة الرسمية لسوق العبور سعر السمك اليوم الثلاثاء 28-5-2024، إذ سجل سعر السمك البلطي اليوم نحو 50 جنيهًا بالنسبة للوزن المتوسط، بينما سجل الوزن الكبير نحو 62 جنيهًا.

وشهدت أسعار السمك خلال الشهرين الماضيين حالة من التراجع الكبير بسبب حملات المقاطعة، لكنها استقرت منذ 15 يومًا في الأسواق، ويباع السمك البلطي للمستهلك 70 جنيهًا بالنسبة للسمك ذات الوزن الكبير، بينما يباع السمك البلطي الممتاز بـ85 جنيهًا للمستهلك.

«الوطن» تنشر سعر السمك البلطي وباقي أنواع السمك وفق المعلن في سوق العبور، وجاءت كالتالي:

أسعار السمك البلطي اليوم

- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي 1 بين 50 و62 جنيهًا.

- سعر كيلو البلطي 2 بين 55 و60 جنيهًا.

- تراجع سعر كيلو السمك البلطي الأسواني مسجلا 45 إلى 70 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الفلية البلطي بين 50 و230 جنيهًا.

- السمك البلطي الممتاز يباع في الجملة 72 جنيهًا بينما يباع للمستهلك بـ85 جنيهًا.

أسعار أنواع الأسماك البياض والقراميط

وجاءت أسعار الأسماك بالأنواع المختلفة بسوق المنيب كالتالي:

- يتراوح سعر كيلو البياض أملس 2 خليجي بين 45 إلى 80 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو القراميط

– شيلان بين 56 إلى 72 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الثعابين بين 48 و300 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو القشر بياض بين 92 و140 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو البياض أملس 1 بلدي بين 75 و110 جنيهات.

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

وجاءت أسعار الجمبري والمأكولات البحرية للمستهلك بـ سوق المنيب بالجيزة كالتالي:

- يتراوح سعر كيلو السبيط بين 200 إلى 370 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو سمك البوري بين 80 إلى 130 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو السردين بين 50 إلى 100 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو سمك موسى بين 200 إلى 350 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الجمبري بين 200 إلى 360 جنيها.