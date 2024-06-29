تفاصيل قرعة حجز وحدة سكنية بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان، تفاصيل طرح وحدات جديدة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، والذي يبدأ الحجز فيه خلال 10 أيام عن طريق نظام القُرعة.

مكان وحدات لؤلؤة القاهرة بالتجمع الخامس

ووفقا لوزارة الإسكان، فإن الحجز بنظام القرعة يشتمل على 29 وحدة سكنية استثمارية ضمن وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بقطاع الأندلس خلف الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس.

موعد التقديم على وحدات لؤلؤة القاهرة بالتجمع الخامس

وحددت الوزارة موعد الحجز اعتبارًا من 10 يوليو المقبل بنظام القرعة العلنية، ومن المقرر أن يستمر حتى الأربعاء 24 من نفس الشهر، مؤكدة أنه يستثنى من دخول القرعة من يسدد كامل ثمن الوحدة، ويجرى اختيار الوحدة فور السداد في الفترة من الاثنين 15 يوليو المقبل حتى 11 أغسطس المقبل.

وأكدت وزارة الإسكان، أنه يجرى استقبال المتقدمين للقرعة اعتبارًا من العاشرة صباحًا، ولا يُسمح بدخول مرافقين لحضور القرعة، ويستثنى من ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أن التسليم يكون في شهر ديسمبر 2024، كما يمكن لكل راغبي التقديم على شقق لؤلؤة القاهرة الجديدة الاطلاع على تفاصيل كراسة الشروط من هذا الرابط.