مصاريف المعهد العالي للفنون التطبيقية التجمع الخامس والأوراق المطلوبة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي مصاريف المعهد العالي للفنون التطبيقية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والأوراق المطلوبة للتقديم وفقا للتنسيق العام الدراسي 2023 - 2024، إذ تصل المصروفات للفرقة الأولى 13051 جنيها.

مدة الدراسة بالمعهد العالي للفنون التطبيقية التجمع الخامس

ويعتبر المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس، من أهم المعاهد المتخصصة في دراسة الفنون التطبيقية وتصل مدة الدراسة بالمعهد 5 سنوات، ويحصل الطالب بعد تخرج الطالب على درجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية كلٍ في التخصص الذي تم تدريسه بالمعهد.

تخصصات الدراسة في المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

ويدرس الطالب في المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس التخصصات الدراسية التالية «التصوير الفوتوغرافي، والسينما والتلفزيون، الملابس الجاهزة، طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، النحت والتشكيل المعماري والترميم، بالإضافة إلى الزخرفة والطباعة والنشر والتغليف، الإعلان، التصميم الداخلي والأثاث ».

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

- الشهادة الأصلية المؤهل الدراسي ونسختين منها.

- شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة ونسختين منها.

- صورة البطاقة الشخصية الرقم القومي للطالب.

- نموذج 2 جند مستوفي دمغاته للطلاب الذكور فقط ونسختين منها.

- نموذج 6 جند مستوفٍ دمغاته للطلاب الذكور فقط ونسختين منها.

- 12 صور شخصية حديثة 4×6.

شروط الالتحاق في المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

حدد المعهد عدد من شروط يجب توافرها لقبول الطالب التي جاءت على النحو التالي:

- قبول طلاب الثانوية العامة من الشعبة العلمية والهندسية وما يعادلهم.

-اجتياز الطالب لاختبارات القدرات التي تجرى له بالمعهد بعد ترشحه ونجاحه في الامتحان الذي عقد بإحدى كليتي الفنون التطبيقية.

- سداد المصروفات الدراسية في موعدها دون تأخير.

- قبول طلاب دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 5 سنوات طبقا لتخصصات المعهد.

-قبول طلاب دبلوم المعاهد الفنية الصناعية طبقا لتخصصات المعهد.