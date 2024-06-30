«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة المسجلة والمحسوسة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ طقس اليوم يكون حار على القاهرة الكبرى والمحافظات والمدن الساحلية، بدءا من المحافظات المطلة على البحر المتوسط وصولا إلى محافظات البحر الأحمر.

انخفاض الحرارة المسجلة والمحسوسة

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى استمرار تأثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي القادم على مسطح البحر المتوسط من طبقات الجو العليا، حيث عمل على تكون السحب غير الممطرة، الذي عملت على الحد من سطوع أشعة الشمس، فضلا عن انخفاض قيم الحرارة المسجلة والمحسوسة من 3 لـ4 درجات، خاصة على المحافظات الساحلية وصولا إلى شمال الدلتا ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم على المحافظات الساحلية

الإسكندرية: الحرارة العظمى 31 المحسوسة 34.

مطروح: العظمى 30 المحسوسة 33.

العلمين: العظمى 31 المحسوسة 34.

بورسعيد: العظمى 32 المحسوسة 35.

دمياط: العظمى 32 المحسوسة 35.

رفح: العظمى 32 المحسوسة 35.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة ومحافظات الدلتا

القاهرة: العظمى 35 المحسوسة 37.

العاصمة الإدارية: العظمى 35 المحسوسة 37.

6 أكتوبر: العظمى 35 المحسوسة 37.

بنها: العظمى 34 المحسوسة 36.

دمنهور: العظمى 33 المحسوسة 36.

وادي النطرون: العظمى 34 المحسوسة 36.

الزقازيق: العظمى 34 المحسوسة 36.

شبين الكوم: العظمى 35 المحسوسة 37.

الإسماعيلية: العظمى 36 المحسوسة 38.

السويس: العظمى 36 المحسوسة 38.