فتح باب حجز شقق فالي تاورز اليوم.. رابط التقديم والمستندات المطلوبة

فتحت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حجز شقق فالي تاورز الفاخرة بحدائق اكتوبر، أمام المواطنين الراغبين في امتلاك وحدة سكنية متميزة ضمن طروحات الوزارة لتوفير السكن الملائم للمصريين بالتزامن مع احتفالات الدولة بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو.

فتح حجز شقق فالي تاورز

وأكدت الهيئة، أنّ الحجز سيتاح لمده شهرين على موقع «مسكن»، بداية من اليوم الموافق 30 يونيو الجاري، لافتة إلى أنّ الحجز دون أي أسبقية من أي نوع، ويكون من خلال الموقع الإلكتروني من هنـــــا.

وطرحت الوزارة، 984 شقة كاملة التشطيب جاهزة للاستلام الفوري بمشروع فالي تاورز، بمساحات تتراوح من 95 إلى 100 مترًمربع، يمكن حجزها بإتباع الخطوات التالية، وفقًا لما جاء بكراسة الشروط الخاصة بالمشروع، وجاءت كالتالي:

خطوات حجز شقق فالي تاورز

- الدخول على موقع مسكن من هنـــــا.

- اختيار محور الوحدات.

- تحميل كراسة الشروط.

- تحميل كراسة الشروط ومعرفة التفاصيل، ومراجعة جميع البيانات الواجب استيفاءها.

- إنشاء حساب جديد واستيفاء جميع البيانات.

- إدخال الرقم القومي، والاسم المذكور في البطاقة «إلزامي».

- إدخال البريد الإلكتروني لصاحب لطلب.

- إدخال رقم المحمول «إلزامي».

- محافظة محل الإقامة والسكن الحالي.

- الحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/ الزوجة.

- تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي وجه وظهر في ورقة واحدة الخاص بالمتقدم للحجز.

- إنشاء كلمة مرور.

- تاكيد كلمة المرور.

- كود التحقق.

- تاكيد كود التحقق.

- الضغط على تسجيل الحساب.

- إرسال رسالة الى البريد إلكتروني المسجل لتأكيد نجاح التسجيل ويحتوي على رابط يجب الضغط عليه لتفعيل الحساب.

- استقبال رسالة بتفعيل الحساب الخاص بكم ويمكنكم تسجيل الدخول باستخدام البريد الالكترونى وكلمة المرور.

- يقوم المتقدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على النظام.

- يقوم المتقدم باستعراض الموقع العام للوحدات المطروحة وعند الدخول إلى المشروع (الحي) يوجد رابط لتقديم طلب حجز جديد.

- يقوم المتقدم باختيار البيانات التالية أو تعديلها:

1- المدينة.

2- المشروع.

3- الطابق المراد الحجز به «أرضي - متكرر - أخير».

- تحميل مستندات التقديم الرقم القومي للزوج/ الزوجة.

- شهادات ميلاد الأولاد القصر، وتجميع المستندات في ملف بصيغة pdf لا يتعدي حجمه 2 ميجا.

- عند الضغط على تقديم طلب الحجز يظهر رسالة حفظ طلب الحجز المبدئي، ولن يجري الحجز النهائي للوحدة السكنية إلا بعد تحويل مبلغ «جدية الحجز + مصاريف الدراسة» كما هو وارد في شروط التقديم خلال فترة الحجز، ويظهر بذات الصفحة قائمة طلبات الحجز الخاص بالمتقدم.

- سيظهر في جدول الطلبات البيانات التي أدخلتها وكود الحجز و الرقم المرجعي لفوري لاستخدامه عند سداد التالي:

1- سداد مصاريف دراسة الطلب.

2- سداد مبلغ جدية الحجز المدون بكراسة الشروط.

- يقوم المتقدم للحجز بسداد مبلغ جدية الحجر المدون بكراسة الشروط بالإضافة إلى مصروفات الدراسة.

- يقوم المتقدم للحجز بإرفاق إقرار بسلامة جميع البيانات المدخلة والورقيات اللازمة للتقديم والمحددة في صفحة كراسة الشروط ثم الضغط على تسجيل الطلب وسيجري إرسال رسالة بأن الطلب قيد التفعيل لحين إرفاق مستند السداد قبل تاريخ انتهاء موعد الحجر المحدد بالإعلان .

- إجراء القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين وفقا للادوار «الأرضي- المتكرر- الأخير»، المتقدمين عليها.

- يقوم المختصين بالهيئة بدراسة ومراجعة الطلبات المقدمة على الوحدات السكنية والبت فيها .