أسعار ومساحات شقق «فالي تاورز» التابعة لـ«المجتمعات العمرانية».. التقديم إلكتروني

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أسعار شقق فالي تاورز، المزمع طرحها للحجز خلال أيام، ونظام سداد ثمنها، إذ يأتي مشروع فالي تاورز ضمن الإسكان المتميز الذي تنفذة هيئة المجتمعات العمرانية، كاملة التشطيب بمواصفات قياسية، تتمتع بكامل الخدمات.

أسعار شقق فالي تاورز

وقالت هيئة المجتمعات العمرانية، في بيان لها، إن أسعار شقق فالي تاورز، يجري تحديدها حسب سعر المتر، موضحة أن سعر المتر في مشروع فالي تاورز يتراوح من 15 إلى 16 ألف جنيه، مبينة أن مساحات الشقق تتراوح من 95 إلى 100 مترًا مربعًا.

نظام سداد ثمن شقق فالي تاورز

وأوضحت الهيئة، أن نظام سداد ثمن شقق فالي تاورز بالتقسيط على مدد تتراوح من 3 إلى 7 سنوات، يجري دفع مقدم السداد 150 ألف جنيه، على أن يتم سداد 10% فقط من ثمن الشقة عند الاستلام، مبيّنة أن نظام الدفع على أقساط ربع سنوية كل 3 شهور.

حجز شقق فالي تاورز

وأكدت وزارة الإسكان، أن حجز شقق فالي تاورز، سيكون إلكترونيًا، موضحة أن طرح كراسات الشروط والتفاصيل الكاملة حول طريقة ومدة التقديم لحجز الشقق، سيكون يوم الأحد الأخير من شهر يونيو الموافق 30 يونيو الجاري، بالتزامن مع احتفالات الدولة بذكرى ثورة 30 يونيو.

رابط موقع مسكن

وذكرت الوزارة، أن حجز وحدات مشروع فالي تاورز، سيكون عن طريق موقع مسكن التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، من خلال الرابط التالي.