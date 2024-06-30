«الغرف السياحية» توضح مواعيد عمل المطاعم بداية من أول يوليو

قال علي كامل منصور عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إنَّ قرار مجلس الوزراء بخصوص مواعيد اغلاق المحال والمطاعم؛ لا ينطبق على المنشآت السياحية، إذ أنَّ تلك المنشآت ذات طبيعة خاصة كونها تتعامل مع السياح الأجانب، علاوة على أنَّ لها مردود اقتصادي كبير، لافتًا إلى أنَّه منذ منذ صدور قرار وزير السياحة والآثار رقم 129 لسنة 2023، باتت مواعيد عمل المطاعم السياحية ثابتة صيفًا وشتاءا.

مواعيد عمل المطاعم السياحية

وأضاف «منصور» لـ«الوطن» أنَّ مواعيد عمل المطاعم السياحية غدًا ستكون من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 4 من صباح اليوم التالي، مع استمرار خدمتي الدليفري والتيك أواي على مدار الـ24 ساعة، مشيرًا إلى أنَّ مواعيد عمل مسارح المنوعات «الملاهي الليلية» وصالات الديسكو ستكون من الساعة 6 مساءا إلى الساعة 6 من صباح اليوم التالي.

استفسار وزارة السياحة

ومن جهتها، أرسلت وزارة السياحة والآثار فور إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مواعيد عمل المحال بداية من يوم 1 يوليو 2024، استفسارًا إلى مجلس الوزراء حول ما إذا كانت المطاعم السياحية سينطبق عليها قرارات الحكومة بالغلق في الساعة 1 صباحًا أسوة بالمطاعم التابعة للمحليات.