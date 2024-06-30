تطورات امتحان الفيزياء.. ماذا حدث في 24 ساعة؟

شهد امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، الذي أداه طلاب القسم العلمي بشعبيته أمس، العديد من التطورات أبرزها استمرار الشكاوى من صعوبة الامتحان، واتخذت الوزارة على خلفيتها قرارا مهما لطمأنة الطلاب.

تطورات امتحان الفيزياء

وترصد السطور التالية تطورات امتحان الفيزياء، كما يلي.

1- استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل الثامنة صباح أمس، صناديق أسئلة امتحان مادة الفيزياء لطلاب شعبتي العلوم والرياضية، وسط إجراءات تأمينية مشددة من قبل الجهات المختصة.

2- توافد الطلاب على لجان الثانوية العامة على اللجان الامتحانية، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان في مادة الفيزياء بإجمالي 516 ألفا و918 طالبا وطالبة، حيث إن مدة الامتحان 3 ساعات.

3- في الدقائق الأولى من بدء الامتحان، بدأت وزارة التربية والتعليم التحقيق وتتبع الأسئلة المتداولة والمزعومة لمادة الفيزياء عبر جروبات الغش الإلكتروني للتحقق من صحتها، حيث يبلغ العدد الكلي لأسئلة الفيزياء 46 سؤالا.

4- قبل ساعة من بدء امتحان الفيزياء، بدأ تداول إجابات الفيزياء عبر «جروبات الغش» وتوعدت الوزارة بعقوبات رادعة.

5- قبل ساعة من بدء امتحان الفيزياء، أعلنت الوزارة ضبط طالب بمحافظة المنيا خلال محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول في الامتحان.

6- عقب خروج الطلاب من امتحان الفيزياء، تزايد الشكاوى من امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024.

7- أعلنت الوزارة تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة نموذج الإجابة وورق الأسئلة للفيزياء قبل بدء تصحيح أوراق إجابات الطلاب، على خلفية الشكاوى من صعوبة الامتحان.

قرارات مهمة بشأن امتحان الفيزياء خلال ساعات

8- تعهدت الوزارة بإعلان نموذج إجابة امتحان الفيزياء وإتاحته على الموقع الرسمي للوزارة من بعد 20 يوليو عقب انتهاء الامتحانات بالكامل.

9- وأكد مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الوطن» أنّه سيتم صدور قرارات مهمة بشأن امتحان الفيزياء خلال الساعات المقبلة، عقب انتهاء اللجنة الفنية من تقريرها بشأن مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات.