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«المتحدة» تهنئ الشعب المصري ومؤسسات الدولة بذكرى ثورة 30 يونيو

كتب:

يارا أشرف
10:13 ص | الأحد 30 يونيو 2024
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

تقدّمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بخالص التهنئة للشعب المصري ومؤسسات الدولة كافة، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وتعد ثورة 30 يونيو نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، حيث أنقذت إنقاذ مصر من مخاطر التفكك في ظل سياسة الاستقطاب التي نفذتها جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكمها، فضلا عن محاولات انتزاع مصر من هويتها الثقافية والحضارية، ومحاولات أخونة مؤسسات الدولة.

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بقلم يارا أشرف