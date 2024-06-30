قيمة معاش نقابة المهندسين بعد الزيادة الأخيرة.. اعرف التفاصيل الكاملة

قيمة معاش نقابة المهندسين من الأمور المهمة التي تشغل بال كثير من المهندسين خاصة بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الجمعية العمومية للنقابة في مارس الماضي، وبدأ تطبيقها من شهر مايو الفائت، وذلك بعد قرار الجمعية العمومية بزيادة معاشات النقابة 250 جنيها.

قيمة معاش نقابة المهندسين

وحول قيمة معاش نقابة المهندسين، أوضحت النقاية أنها صرفت المعاشات منذ شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة، لتصل قيمة المعاش إلى 1600 جنيه بدلًا من 1350 جنيها، وذلك وفقا لقرار الزيادة الأخير الذي أقرته الجمعية العمومية في الأول من مايو 2024، ووافقت فيه الأغلبية على اعتماد ميزانية 2023 و2022، إلى جانب الموازنة التقديرية للعام الجاري 2024.

وتعتبر زيادة قيمة معاش نقابة المهندسين 250 جنيها، هي الزيادة الثانية خلال 6 أشهر، وتأتي هذه الزيادات في إطار حرص النقابة على الشعور بالمهندسين ومساعدتهم من أجل رفع مستوى المعيشة للمهندسين.

صرف معاشات نقابة المهندسين

وفيما يخص قيمة معاش نقابة المهندسين، فمن المقرر صرف معاشات شهر يوليو المقبل بالزيادة الجديدة، وفقا لقرار الجمعية العمومية الأخير بزيادة المعاشات، كما أن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة كان يجري بانتظام خلال الأشهر الماضية منذ مايو 2024.