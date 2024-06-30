أسعار الفاكهة اليوم الأحد في سوق الجملة بمدينة العبور.. استقرار ملحوظ

استقرت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 30-6-2024 في أسواق الجملة بمدينة العبور، وذلك بالنسبة لجميع الأنواع الصيفية التى تملأ الأسواق المصرية حاليا بكميات كبيرة، نظرا لزيادة المساحات المزروعة الموسم الحالي.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الفاكهة اليوم الأحد 30-6-2024، فى سوق الجملة بمدينة العبور، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة.

- كيلو البرتقال الصيفي بين 6 إلى 7 جنيهات للكيلو.

- كيلو العنب البناتي الأصفر بين 15 إلى 25 جنيها.

- كيلو العنب البناتي الأحمر بين 15 إلى 25 جنيها.

- سعر كيلو العنب الأسود بين 20 إلى 30 جنيها.

- كيلو التفاح البلدي المصري 15 إلى 33 جنيها.

- كيلو التين البرشومي من 15 إلى 21 جنيها.

- كيلو الكانتلوب من 12 إلى 15 جنيها.

- كيلو الشمام بين 12 إلى 15 جنيها.

- كيلو الخوخ البلدي العريشي بين 20 إلى 50 جنيها.

- كيلو البرقوق الإنجليزي بين 15 إلى 25 جنيها.

- كيلو المشمش الصحراوي من 20 إلى 50 جنيها.