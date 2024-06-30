نظام سداد جدية حجز شقق فالي تاورز في حدائق أكتوبر.. وطريقة دفع الأقساط

فتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المواطنين اليوم، باب الحجز في شقق فالي تاورز في حدائق أكتوبر، والذي يستمر لمدة شهرين، على أن يكون سداد الأقساط ربع سنوي.

وترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير، تفاصيل الشروط المالية، وأسلوب سداد ثمن شقق فالي تاورز بحدائق أكتوبر، ونظام دفع الأقساط الربع سنوية، وفقًا لما جاء بكراسة الشروط الخاصة بالطرح وجاءت كالتالي:

الشروط المالية لحجز شقق فالي تاورز

- أسعار الوحدات محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة شاملة نسب التميز لكل وحدة.

- وديعة الصيانة المقررة بواقع 8% من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بالكراسة يتم سدادها عند التعاقد.

- تحديد قيمة تقديرية «10% من قيمة الوحد» لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدما عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، ويستخدم في العام التالي، وعمل التسوية في نهاية العام.

- سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقا للقواعد، وأيضا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (غاز - كهرباء - مياه) متي قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.

أسلوب السداد ثمن شقق فالي تاورز

- وبحسب كراسة الشروط يُسدد مبلغ جدية الحجز وقدره 150 ألف جنيه، بإلاضافة إلى 1000 جنيه مصروفات دراسة لا تُسترد عند التقدم للحجز دفعة واحدة بطريقة الدفع التالية:

- الضغط على سداد جدية الحجز من قائمة الإجراءات الخاصة بالحجر.

- توجيه المتقدم إلى بوابة السداد الالكتروني (فوري) حيث يمكن السداد عن طريق «كارت بنكي أو عن طريق Fawry Pay أو عن طريق تحويل بنكي»، وفقا للتالي:

1- الدفع الكاش بواسطة فوري.

2- الدفع بواسطة الكارت البطاقة البنكية.

3- الدفع عن طريق التحويل البنكي ACH.

نظام سداد أقساط شقق فالي تاورز

- يتوحه العميل الجهاز المدينة لاستكمال سداد 20% إضافة إلى «1%مصاريف ادارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية.

- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام بنفس أسلوب السداد الاستكمال.

- باقي ثمن الوحدة الـ 70% يسدد على اقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (1%) طبقًا لتعليمات وزارة المالية + (0.5%) مصاريف تحصيل وطبقا للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة.

- يستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ استلام الوحدة على أن يتم تقديم شيكات اجلة بها قبل الاستلام.

- في حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة ( سداد معجل ) بما يتجاوز نسبة 30 المطلوبة والمحدد توقيتاتها يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح.

- في حالة التأخير عن سداد أي قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.