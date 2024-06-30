طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.. « اعرفي تكات المحلات»

الحواوشي الإسكندراني من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، ويحتوي على العديد من الحشوات اللذيذة من اللحم المفروم أو السجق والفلفل وأحيانا الجبن، ويقدم «الوطن»، طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني مثل المحلات بوصفات سهلة لربات البيوت على خُطى شيفات قناة «سي بي سي سفرة»، لمذاق شهي للأسرة.

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

نقدم لكم طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني زي المحلات حسب الشيف غادة التلي، ببرنامجها «زعفران وفانيلا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

كوب ماء دافئ.

ثلاثة ملاعق كبيرة لبن.

ثلاثة أكواب دقيق.

ملعقة سكر.

ربع كوب زيت.

ملعقة كبيرة خميرة.

نصف كيلو بصل مفروم.

نصف كيلو لحم مفروم.

ثلاثة ثمرات فلفل أخضر.

ملعقة صغيرة بهارات.

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

قلبي الخميرة مع السكر.

ضيفي ربع كوب من الماء.

ضعي العجين في مكان دافئ ومظلم لمدة 15 دقيقة.

اعجني في وعاء آخر الدقيق واللبن البودرة.

ضيفي الزيت وقلبي جيدًا.

ضيفي خليط الخميرة واعجني مرة أخرى.

ضيف الماء تدريجيًا حتى الحصول على عجينة متماسكة.

غطي الوعاء بفوطة نظيفة.

ضعي العجينة في مكان دافئ لمدة 60 دقيقة.

اخلطي اللحم والبصل والفلفل الأخضر.

ضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات.

ضعي العجين في وعاء وغطيه ثم ضعي في الثلاجة لمدة ساعة.

سخني الفرن عند درجة حرارة 180.

اتركي الحواوشي الإسكندراني حتى ينضج.

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني زي المحلات

على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، نقدم لكم طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني، بتكات المحلات

المقادير

كوب ماء دافئ.

لبن بودرة.

ثلاثة أكواب دقيق.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة خميرة فورية.

ملح وفلفل أسود.

فلفل ألوان.

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني