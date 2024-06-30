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«الإسكان» تطالب الشركات بسرعة تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» بالعاشر من رمضان

كتب:

أيمن حمزة
10:48 ص | الأحد 30 يونيو 2024
قيادات الإسكان

قيادات الإسكان

استقبل المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المهندس أحمد إسماعيل، والمهندس مصطفى عبد اللطيف، والمهندس مصطفى الصاوي، ممثلي وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، لمتابعة سير العمل وموقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وشملت الجولة متابعة أعمال تنفيذ عمارات الإسكان النموذج الأخضر بحي الزقازيق الجديدة بعدد 109عمارات، بها 2130 وحدة سكنية للوحدة بنسبة تنفيذ 35%.

وخلال الجولة جرى التشديد على الشركات بسرعة إنهاء الأعمال بالمواصفات المطلوبة، وفي التوقيتات المحددة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.