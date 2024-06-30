الشروط العقارية لحجز شقق فالي تاورز بحدائق أكتوبر.. التخصيص شخصي

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الشروط العقارية الخاصة بطرح شقق مشروع فالي تاورز بحدائق أكتوبر، والذي فتحت حجزه اليوم 30 يونيو ويستمر لمدة شهرين على موقع مسكن التابع للهيئة، لحجز 984 شقة فاخرة كاملة التشطيب تُطل على الأهرامات.

الشروط العقارية لشقق فالي تاورز

وتستعرض «الوطن»، خلال هذا التقرير، الشروط العقارية التي وضعتها وزارة الإسكان، لحجز شقق أبراج حدائق أكتوبر «فالي تاورز»، وفقًا لكراسة الشروط وجاءت كالتالي:

- التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية الا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كافة المستحقات حتى تاريخ تقديم طلب التنازل والمصاريف المقررة واستكمال الإجراءات بما تقضى به اللائحة العقارية المنظمة بالهيئة.

- في ضوء أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بشأن تنظيم اتحاد الشاغلين يلتزم المخصص له الوحدة بسداد المبالغ المقررة 8% من قيمة الوحدة عند التعاقد كوديعة لصالح اتحاد الشاغلين أو شركة إدارة يتم تكليفها للقيام بأعمال الصيانة، ويتمّ الصرف من عائد الوديعة علي الأمن والنظافة والصيانة لمرافق المشروع، ويعتبر ذلك شرط أساسي للتعاقد على الوحدة على أنّ يتم عمل التسوية المالية في نهاية كل عام والتزام المخصص له الوحدة بسداد فرق تكاليف الصيانة الزائدة عن عائدة الوديعة بجهاز المدينة المختص.

- تحدد مصاريف الصيانة سنويا وتختلف من وحدة إلى أخري طبقا لمساحتها والدور الواقعة به.

- يتمّ تحديد قيمة تقديرية بواقع من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدماً لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتمّ عمل التسوية في نهاية العام.

- جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون صحيحة نافذة ومنتجة لأثارها قانوناً طالما كانت مرسلة على عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة بيانات الحجز.

نسخة من كراسة الشروط

وأكّدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنَّه بعد غلق باب الحجز سيتمّ إجراء القرعة العلنية، بين المتقدمين على الأدوار «أرضي، متكرر، أخير»، وللحصول على نسخة «BDF» من كراسة شروط مشروع فالي تاورز من هنـــــــــــا.