«التضامن»: 1.7 مليار جنيه لدعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني لإجمالي 400 ألف من الأيتام بنسبة 30% من إجمالي الأيتام في مصر، بتكلفة سنوية تبلغ 1.7 مليار جنيه لدعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية «الأيتام»، وتأثيث وتسليم 800 وحدة سكنية لإجمالي 800 ابنة وابن من خريجي مؤسسات الرعاية في 10 محافظات.

وقالت «القباج» في حصاد الوزارة، إن إجمالي الأيتام المكفولين في أسر بديلة بلغ 20 ألفا مقابل 8 آلاف طفل في مؤسسات الرعاية، اتساقاً مع سياسة الدولة نحو الرعاية البديلة في بيئة أسرية والحد من مؤسسات الرعاية.

حماية الأطفال والكبار بلا مأوى

كما أكدت أنه تم التعامل مع 31 ألفا و500 بلاغ واستغاثة تشمل الأطفال والكبار بلا مأوى ومؤسسات الرعاية، والمشردين المعرضين للخطر أو للإساءة أو للإهمال.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد وحدات التضامن الاجتماعي بلغ 31 وحدة داخل 31 جامعة، تقدم خدمات لإجمالي 325 ألفا من الطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة والطلاب المنتجين، وأنشطة توعية وخدمة مجتمعية لإجمالي 25 ألف متطوع.

منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم العمل الأهلي

وفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تم إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم العمل الأهلي رسمياً عام 2022، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية 48.5 مليار جنيه، وبلغ عدد المنح المحلية والدولية 9.361 منحة بإجمالي 31 مليار جنيه.

وأشارت إلى توفيق أوضاع 34 ألفا من مؤسسات المجتمع الأهلية و55 منظمة أجنبية، وإضفاء صفة النفع العام لإجمالي 1.770 جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى الجمهورية، وفقا لأحكام لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر برقم 149 لسنة 2019، وبلغ عدد الجمعيات المحظورة 1.082 جمعية، وصدر قرار حل لإجمالي 667 جمعية، وتم تعيين مجالس مؤقتة لعدد 306 جمعيات.