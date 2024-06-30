6 حالات تلغي حجز شقق فالي تاورز بحدائق أكتوبر.. ممنوع التصرف دون علم الهيئة

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحالات التي يتم فيها إلغاء تخصيص شقق فالي تاورز، التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية، للحجز اليوم الموافق 30 يونيو ويستمر لمدة شهرين كاملين.

حالات الغاء تخصيص شقق فالي تاورز

وكشفت كراسة الشروط لمشروع فالي تاورز التي طرحتها الوزارة اليوم، 6 حالات تلغي حجز وتخصيص شقق فالي تاورز بحدائق أكتوبر، وجاءت كالتالي:

- في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة، بناء على طلب المخصص له الوحدة.

- عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ 20 بالإضافة إلى (1%) مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.

- عدم سداد قسطين متتاليين طبقاً لأسلوب السداد.

- التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

- تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

- عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

المبالغ المخصومة عند الغاء التخصيص

- المبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة الغاء التخصيص بعد الاستلام هي:

- يتم خصم 1%مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء، وذلك من إجمالي قيمة الوحدة بالإضافة إلى خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7 سنويا من إجمالي قيمة الوحدة من تاريخ استلام الوحدة وحتى تاريخ إعادة تسليمها طبقاً لما ورد باللائحة العقارية.

برنامج مسكن

وتستمر هيئة المجتمعات العمرانية، في تلقي طلبات الحجز لـ 984 شقة سكنية فاخرة كاملة التشطيبات وفق المواصفات القياسية، عبر برنامج «مسكن»، التابع للهيئة، وللحصول على نسخة «BDF» من كراسة الشروط الخاصة بطرح شقق فالي تاورز بحدائق أكتوبر، اضغط هنـــــا.

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