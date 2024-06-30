علم بطول 400 متر يزين احتفالات فنادق الغردقة بذكرى 30 يونيو (صور)

نظمت عدة فنادق بالغردقة مسيرة حاشدة في ذكرى ثورة 30 يونيو على الشواطئ، بمشاركة العاملين في القطاع السياحي والسياح الأجانب من مختلف الجنسيات، حاملين علم مصر يتجاوز طوله 400 متر، وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أجواء من السعادة والبهجة على أنغام الأغاني الوطنية.

الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

وقال علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر ومنظم فعاليات الاحتفال، إن السياح الأجانب شاركوا المصريين الاحتفالات بجولة على الشواطئ حاملين أعلام مصر بمصاحبة فرق موسيقية وعزف النشيد الوطني.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن السياح حرصوا على التقاط الصور التذكارية والفيديوهات ونشرها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في تنشيط السياحة والترويج السياحي لمدينة الغردقة.

فيما قال الخبير السياحي خالد الصغير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن احتفالات ذكرى 30 يونيو في الغردقة أصبحت تقليدا سنويا يحتفل به العاملون في القطاع السياحي نتيجة ما يشهده القطاع من استقرار وتحسن ملحوظ، وزيادة نسب الإشغال، وتجاوز قطاع السياحة لكل الأزمات والصعاب نتاج ثورة 30 يونيو.

احتفال القطاع السياحي بثورة 30 يونيو

ومن جانبه، أشار سعيد عتيق الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن ثورة 30 يونيو أعادت الحياة لقطاع السياحة الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل لآلاف الشباب.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن احتفالات السياح الأجانب مع المصريين في ذكرى ثورة 30 يونيو والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها مصر، ويصدر صورة إيجابية العالم عن الاستقرار السياحي في الغردقة.