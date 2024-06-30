إيرادات «ولاد رزق 3» تقترب من 200 مليون جنيه بعد 3 أسابيع عرض بالسينما

يواصل فيلم ولاد رزق 3 تحقيق أرقام قياسية في شباك التذاكر خلال أسبوعه الثالث بالسينما، حيث حقق 4 ملايين و126 ألف جنيه أمس السبت، في دور العرض، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

إيرادات فيلم ولاد رزق 3

وقارب فيلم ولاد رزق 3 على كسر حاجز 200 مليون جنيه خلال أسبوعه الثالث في السينمات، حيث حقق الفيلم منذ بداية الأسبوع الثالث حتى الآن 18 مليونا و143 ألف جنيه، أما في الأسبوعين الماضيين حقق الفيلم 175 مليونا و686 ألف جنيه، ليصل إجمالي الإيرادات حتى الآن 193 مليونا و829 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

وحصد الفيلم ردود فعل إيجابية على المستوى الجماهيري والنقدي منذ طرحه في دور العرض السينمائي، حيث يجمع في بطولته مجموعة من أبرز نجوم السينما المصرية، بينهم أحمد عز، عمرو يوسف، محمد ممدوح، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، أحمد الرافعي، بالإضافة إلى سيد رجب ومحمد لطفي، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.