تفاصيل قرض «التنمية الصناعية» للعاملين بالقطاع الخاص.. قسط على 10 سنوات

يوفر بنك التنمية الصناعية الحكومي، برامج للتمويل من بينها قرض العاملين بالقطاع الخاص بتحويل الرواتب، بمدة تمويل تصل إلى 10 سنوات.

وبحسب جدول برامج التمويل في بنك التنمية الصناعية على الموقع الرسمي، يكون الحد الأقصى لقرض العاملين بالقطاع الخاص بضمان تحويل الراتب مليون ونصف جنيه، حسب فئة العميل، وبالنسبة للحد الأدنى للقرض 20 ألف جنيه.

تفاصيل قرض العاملين بالقطاع الخاص

وعن الحد الأدنى لمدة القرض للعاملين بالقطاع الخاص هو عام، والحد الأقصى 10 سنوات أي 120 شهرا، والحد الأدنى لمدة الخدمة 6 أشهر.

ويتيح بنك التنمية الصناعية إمكانية زيادة قيمة التمويل ولكن بعد مرور 6 أشهر، وإمكانية شراء القروض، ويمكن أيضًا الحصول على قرض بحد منفصل، كما يوفر إعفاء من الحد الأدنى لرصيد الحساب، ويقدم التأمين على الحياة مجانًا، ولا يوجد مصاريف استعلام، بحسب الموقع الرسمي لبنك التنمية الصناعية.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

يذكر أن قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الثالث على مدار عام 2024، والموافق 23 مايو الماضي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.